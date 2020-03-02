الكويت تبحث عن أسواق جديدة لتسويق نفطها

قالت مصادر نفطية موثوقة ان الكويت تبحث عن بدائل وأسواق جديدة لتسويق نفطها، بهدف تعويض الفاقد من الكميات المخصصة لأسواق شرق آسيا. وأوضحت المصادر انه في حال استمرار تفشي فيروس كورونا في شرق آسيا خلال شهر مارس الجاري فإن التداعيات الاقتصادية السلبية ستتفاقم الى حد كبير، ما يؤثر سلبا على الدول المنتجة للنفط خلال شهري ابريل ومايو المقبلين.

وقالت المصادر نفسها انه مع الإغلاق الواسع للاقتصاد الصيني فإن صادرات دول المنطقة شهدت انخفاضاً بنسب متفاوتة، مشيرة الى إن الصين تستورد من الكويت 500 ألف برميل يوميا وقامت فعليا بتخفيض وراداتها النفطية من الكويت لكن بنسب أقل مما خفضته مع الدول المجاورة.

وأشارت إلى انه مع استمرار تقلص الطلب على النفط الخام في أسواق شرق آسيا نتيجة لتفشي فيروس كورونا، فإن الكويت تبحث وتدرس حاليا بعض البدائل لتسويق نفطها، وابرزها التوجه نحو أسواق الغرب وتحديدا أوروبا وأميركا وكذلك العمل على توريد كميات إضافية إلى المصافي التي تمتلكها الكويت في أوروبا، إضافة إلى مراجعة العقود مع بعض الزبائن ومنحهم كميات إضافية.

وبخصوص تأثر القطاع النفطي وصادرات الكويت النفطية بقرار وزارة المواصلات بمنع جميع موانئ الدولة استقبال السفن الأجنبية القادمة من الصين وكوريا وايطاليا وتايلند وسنغافورة واليابان وهونغ كونغ والعراق أكدت المصادر انه تم استثناء سفن القطاع النفطي من تعميم رقم 3/‏2020، مع التأكيد والحرص على صعود أفراد الصحة الوقائية في الموانئ على ظهر السفن القادمة من الدول الممنوعة بالتعميم.

وعن استعدادات القطاع النفطي لمواجهة فيروس كورونا، أكدت المصادر ان مؤسسة البترول وشركاتها التابعة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية للتصدي للفيروس وانه تم تشكيل لجنة متابعة التطورات والوقاية من الفيروس مع التنسيق مع وزارة الصحة للوقوف على احدث المستجدات وسبل الوقاية اللازمة وتوعية موظفي القطاع النفطي لتفادي حالات الإصابة، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية اللازمة في هذا الخصوص.

وحول ما اذا كانت هناك إصابات بالفيروس بين العاملين الأجانب أو الكويتيين بالقطاع النفطي، قالت المصادر إن القطاع النفطي يتبع الإجراءات الحكومية في هذا الخصوص فهناك موظفون كانوا في الدول ذات المعدلات المرتفعة بالإصابة بفيروس كورونا وتم اتباع الإجراءات الحكومية معهم وهناك حالتان تم أخذ عينات منهما وأظهرت الفحوصات أنهما سليمتان.