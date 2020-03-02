مصر.. صافي الاحتياطيات الأجنبية يرتفع في فبراير

قال البنك المركزي المصري،يوم الاثنين، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 45.51 مليار دولار في فبراير من 45.457 مليار دولار في يناير.

وقفزت الاحتياطيات الأجنبية بشكل حاد بعد أن بدأت مصر في 2016 تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته ثلاث سنوات سانده صندوق النقد الدولي.

وشهدت الاحتياطيات الأجنبية زيادات أصغر حجما منذ صيف 2018.

وقفزت الاحتياطيات الأجنبية بشكل حاد بعد أن بدأت مصر في 2016 تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته ثلاث سنوات سانده صندوق النقد الدولي.

وشهدت الاحتياطيات الأجنبية زيادات أصغر حجما منذ صيف 2018.