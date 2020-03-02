بورصة وول ستريت تسجل “قفزة حادة”

قفزت بورصة وول ستريت، الاثنين، مع إقبال المستثمرين على الشراء بعد تطمينات من بنوك مركزية بأنها جاهزة للتصدي للآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، وذلك في أعقاب موجة المبيعات الحادة التي شهدتها الأسبوع الماضي.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 1296.81 نقطة، أو 5.1 بالمئة، إلى 26706.17 نقطة، بينما صعد المؤشر ستاندرداند بورز500 الأوسع نطاقا 136.01 نقطة، أو 4.60 بالمئة، ليغلق عند 3090.23 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 384.80 نقطة، أو 4.49 بالمئة، إلى 8952.17 نقطة.

وسجل المؤشر داو جونز أكبر مكاسبه ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ الثالث والعشرين من مارس 2009، في حين سجل المؤشران ستاندرد اند بورز وناسداك أكبر مكاسبها ليوم واحد منذ السادس والعشرين من ديسمبر 2018 .

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 1296.81 نقطة، أو 5.1 بالمئة، إلى 26706.17 نقطة، بينما صعد المؤشر ستاندرداند بورز500 الأوسع نطاقا 136.01 نقطة، أو 4.60 بالمئة، ليغلق عند 3090.23 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 384.80 نقطة، أو 4.49 بالمئة، إلى 8952.17 نقطة.

وسجل المؤشر داو جونز أكبر مكاسبه ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ الثالث والعشرين من مارس 2009، في حين سجل المؤشران ستاندرد اند بورز وناسداك أكبر مكاسبها ليوم واحد منذ السادس والعشرين من ديسمبر 2018 .