‫المؤشر العام لبورصة الكويت يرتفع 124 نقطة في تمام الساعة 9:45 صباحاً‬

‫ارتفع المؤشر العام لبورصة الكويت 124 نقطة ليبلغ مستوى 3ر5908 نقطة بنسبة 14ر2 في المئة وذلك في تمام الساعة 45ر9 صباح اليوم الثلاثاء.‬



‫وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر67 مليون سهم تمت من خلال 2914 صفقة نقدية بقيمة 4ر20 مليون دينار كويتي «نحو 3ر69 مليون دولار أمريكي».‬



‫وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6ر23 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4657 نقطة بنسبة 70ر0 في المئة عبر كمية أسهم بلغت 6ر33 مليون سهم تمت عبر 906 صفقات نقدية بقيمة 6ر1 مليون دينار «نحو 4ر5 مليون دولار».‬



‫كما ارتفع مؤشر السوق الأول 156 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر6535 نقطة بنسبة 5ر2 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر35 مليون سهم تمت عبر 2070 صفقة بقيمة 3ر19 مليون دينار «نحو 6ر65 مليون دولار».‬



‫وارتفع مؤشر «رئيسي 50» 7ر46 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4773 نقطة بنسبة 99ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 4ر28 مليون سهم تمت عبر 672 صفقة نقدية بقيمة 4ر1 مليون دينار «نحو 7ر4 مليون دولار».‬



‫وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة «ريتس» وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.‬



‫ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأسمالها مما يسمح للمستثمرين الافراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول. ‬