5 مسؤولين نفطيين إلى التحقيق

كشفت مصادر قانونية عن استدعاء 5 مسؤولين نفطيين إلى إدارة التحقيقات وذلك للتحقيق معهم ببلاغ مقدم ضدهم من قيادي سابق عن تزوير بمستندات وذكر وقائع غير صحيحة وارتكابهم أخطاء جسيمة في لجنة تحقيق كانت قد شكلتها شركة البترول العالمية الكويتية في عام 2018 بخصوص عقد تسهيل منتجات بترولية والتأخر في بيع منتجات من مصفاة فيتنام، وفقاً لـ «القبس».

وقالت المصادر نفسها إن المسؤولين المشكو بحقهم، وهم أيضا أعضاء في لجنة التحقيق التي شكلتها شركة البترول العالمية الكويتية، نسب لهم إعدادهم تقريرا حمل مغالطات كبيرة ووقائع غير صحيحة ومزورة، وعلى ضوء هذا التقرير قامت الشركة باتخاذ قرارات تعسفية وفصل القيادي دون إن تتيقن اللجنة من صحة نلك الوقائع.

وبينت أن من البيانات والوقائع غير الصحيحة التي تم تقديمها ضد القيادي السابق، أن عقد بيع المنتجات البترولية ينص على أن الاتفاقية الخاصة بالبيع تبدأ بعد التشغيل التجاري وليس التجريبي، وانه تم بيع المنتجات البترولية بموافقة اللجنة المشكلة من كل الشركاء بالشركة، ومن بينهم ممثل عن شركة البترول العالمية، وليس كما ذكر بأن البيع تم دون التنسيق مع الجانب الكويتي وباقي الشركاء.

وتابعت المصادر أن مسؤولا من الذين تم استدعاؤهم للتحقيق، كان قد اعدّ تقريرا حمل وقائع غير صحيحة تمثلت بادعائه أن القيادي السابق تغافل عن عقد توفير الخدمات المبرم والذي كان بالأساس خطة تمهيدية لتوقيع عقد شراء المنتجات البترولية مع شركة بتروفيتنام والذي كلف شركة البترول العالمية ما يزيد على 20 مليون دولار، وهذا الادعاء غير حقيقي كون القيادي السابق لم يوقع عليه، إنما من قام بتوقيع العقد الشريك الياباني وبموافقة ممثل عن شركة البترول العالمية في مجلس إدارة شركه مصفاة فيتنام.

ولفتت المصادر إلى إن اللجنة كانت قد اتهمت القيادي السابق بأنه تسبب بخسائر تقدر بـ15 مليون دولار ناشئة عن خصومات قياسا بأسعار السوق المحلي وخسارة أخرى قدرها 60 مليون دولار ناشئة عن استئجار خزانات وناقلات لتخزين المنتجات غير المباعة، وهي واقعة غير صحيحة كون أن تغيير آلية بيع المنتجات البترولية تم بناء على رأي مجلس إدارة الشركة وليس للقيادي السابق أي دور في تغيير آلية البيع، إضافة إلى إن البيع بالسوق المحلي تم تحت إشراف لجنة مشكلة من الشركاء بمصفاة فيتنام ومن بينها ممثل عن شركة البترول العالمية الكويتية.

وتساءلت المصادر: هل هؤلاء المسؤولون وقيادات نفطية سابقة تم التحقيق معهم بعد استجواب وزير النفط السابق بخيت الرشيدي كانوا يبحثون عن كبش فداء لتغطية الأعمال التي أدت إلى خسارة مؤسسة البترول الكويتية لمليارات الدنانير ووجدوا ضالتهم في القيادي السابق؟ خصوصا أن تقرير لجنة تقصي الحقائق وتقرير اللجنة القضائية لم يشر إلى أي مسؤولية في حق القيادي السابق، بالإضافة إلى أن تقرير الشركة الخارجية المكلفة بالتحقيق من قبل شركة مصفاة فيتنام لم ينته إلى ارتكاب القيادي السابق لأية مخالفات أو وقائع تسببت في خسارة الشركة. وأفادت انه اذا ما ثبتت هذه التهم ضد بعض أعضاء اللجنة، فإنها تعد سابقة بالقطاع النفطي كون هذه اللجان التي من المفترض أن تكون نزيهة وتعبر عن الأمل بوجود آلية تعامل محايدة تسعى لكشف الحقائق دون أن تنحاز لطرف على حساب آخر ودون أن توجه تهما من دون أدلة وإثباتات ومستندات تدعم ادعاءاتها.