البورصة المصرية تستهل تعاملاتها على ارتفاع{{{article.title}}}

استهلت ​البورصة المصرية​، تعاملات جلسة اليوم، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 12357 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 1661 نقطة، وقفز مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 14037 نقطة، وزاد مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 3.87% ليصل إلى مستوى 4640 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.38% ليصل مستوى 1130 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 1242 نقطة.