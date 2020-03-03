النفط الكويتي يرتفع 1.15 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 15ر1 دولار ليبلغ 93ر51 دولار في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 78ر50 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وعالميا قفزت أسعار النفط أكثر من 4 في المئة امس الاثنين مع تراجع القلق بشأن الضرر على الطلب من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» أمام توقعات تشير إلى خفض أكثر حدة في الانتاج من تحالف «أوبك +» في اجتماعه المقرر يوم الجمعة المقبل.



وأنهت عقود برنت جلسة امس مرتفعة 23ر2 دولار أو 5ر4 بالمئة لتسجل عند التسوية 90ر51 دولار للبرميل في حين صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 99ر1 دولار أو 45ر4 بالمئة لتبلغ عند التسوية 75ر46 دولار للبرميل.