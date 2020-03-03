بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 108.2 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع المؤشر العام 2ر108 نقطة ليبلغ مستوى 4ر5892 نقطة بنسبة 8ر1 في المئة.



وبلغت كميات تداولات المؤشر 240 مليون سهم تمت من خلال 10650 صفقة نقدية بقيمة 52 مليون دينار كويتي «نحو 8ر176 مليون دولار أمريكي».



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 3ر34 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4658 نقطة بنسبة 74ر0 في المئة عبر كمية أسهم بلغت 2ر157 مليون سهم تمت عبر 3985 صفقة نقدية بقيمة 4ر6 مليون دينار «نحو 7ر21 مليون دولار».



كما ارتفع مؤشر السوق الأول 2ر145 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر6515 نقطة بنسبة 2ر2 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر82 مليون سهم تمت عبر 6665 صفقة بقيمة 6ر45 مليون دينار «نحو 155 مليون دولار».



وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 4ر40 نقطة ليصل إلى مستوى 4767 نقطة بنسبة 86ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 125 مليون سهم تمت عبر 2826 صفقة نقدية بقيمة 2ر5 مليون دينار «نحو 6ر17 مليون دولار».



وكانت شركات «ثريا» و«المدينة» و«اكتتاب» و«الخليجي» و«تمدين أ» الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم «المستثمرون» و«المدينة» و«اهلي متحد» و«بيتك» و«وطني» الأكثر تداولا فيما كانت شركات «المستثمرون» و«الجزيرة» و«وثاق» و«معادن» و«ابار» الأكثر انخفاضا.