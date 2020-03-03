«الائتمان»: 19.3 مليون دينار إجمالي القروض العقارية في فبراير الماضي

قال بنك الائتمان الكويتي إن إجمالي القروض العقارية وقروض المرأة والمنح المقدمة في شهر فبراير الماضي بلغت 3ر19 مليون دينار كويتي «نحو 6ر63 مليون دولار أمريكي».



وأوضح البنك في إحصائية متخصصة صادرة عنه اليوم الثلاثاء أن اجمالي قروض المحفظة العقارية المصروفة خلال الشهر ذاته بلغ 4ر190 ألف دينار «نحو 628 ألف دولار» مبينا أن القروض الممنوحة لبناء قسائم خاصة بلغت 6ر1 مليون دينار «نحو خمسة ملايين دولار».



وأضاف أن القروض الممنوحة لبناء القسائم الحكومية بلغت 11 مليون دينار «نحو 36 مليون دولار» ولشراء البيوت بلغت 3 ملايين دينار «نحو 9ر9 مليون دولار».



وأشار إلى صرف نحو 170 ألف دينار «نحو 561 ألف دولار» لتوسعة وترميم السكن الخاص و3ر1 مليون دينار «نحو 2ر4 مليون دولار» لتوسعة وترميم بيوت حكومية.



وذكر أن إجمالي منح ذوي الاحتياجات الخاصة بلغ نحو 8ر1 دينار «نحو 9ر5 مليون دولار» مشيرا إلى صرف نحو 140 ألف دينار «نحو 462 ألف دولار» لقروض التوسعة والترميم و50 ألف دينار «نحو 165 ألف دولار» للترميم.