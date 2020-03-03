بورصة السعودية تغلق على إرتفاع بنسبة 2.82% عند 7556.52 نقطة{{{article.title}}}

3 مارس، 2020
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أغلقت ​بورصة السعودية​ على إرتفاع بنسبة 2.82% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 7556.52 نقطة، وتصدر سهم “الوطنية للتربية والتعليم” قائمة أكبر الرابحين حيث ارتفع بنسبة 10%.

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