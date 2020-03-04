‫البنك الدولي يخصص 12 مليار دولار للتصدي لفيروس «كورونا»‬

‫أعلن البنك الدولي تخصيص 12 مليار دولار لمساعدة البلدان للتغلب على «الآثار الصحية والاقتصادية» لتفشي فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» الذي انتشر في أكثر من 60 بلدا على مستوى العالم.‬



‫وقال البنك في بيان مساء امس الثلاثاء ان هذا التمويل “يهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات فعالة للاستجابة للتخفيف من الآثار المأساوية التي يسببها الفيروس وتقليلها حيثما أمكن ذلك”.‬



‫وأضاف “من خلال هذه الحزمة الجديدة السريعة ستساعد مجموعة البنك الدولي البلدان النامية على تقوية الأنظمة الصحية بما في ذلك تحسين سبل الحصول على الخدمات الصحية لحماية السكان من هذا الوباء وتدعيم أنشطة مراقبة الأمراض”.‬



‫واوضح البنك ان الحزمة المالية ستتيح “تقديم منح وقروض منخفضة الفائدة من المؤسسة الدولية للتنمية للبلدان منخفضة الدخل وقروض من البنك الدولي للانشاء والتعمير للبلدان متوسطة الدخل مع استخدام كل أدوات عمليات البنك وتسريع إجراءات الصرف”.‬



‫ويواصل فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» الانتشار في العديد من بلدان العالم في ظل مخاوف من تسجيل المزيد من الإصابات والوفيات.‬