‫سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.17 دولار‬

‫ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 17ر1 دولار ليبلغ 10ر53 دولار في تداولات يوم امس الثلاثاء مقابل 93ر51 دولار في تداولات يوم امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.‬



‫وواصل النفط امس الثلاثاء مكاسبه عالميا بفضل توقعات بتقديم بنوك مركزية تحفيز مالي لتعويض أثر تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» وبفعل التفاؤل المتزايد حيال تخفيضات أكبر لإنتاج أوبك هذا الأسبوع.‬



‫وزاد خام برنت 36ر1 دولار للبرميل أو 6ر2 بالمئة إلى 26ر53 دولار للبرميل في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48ر1 دولار ما يعادل 2ر3 بالمئة إلى 46ر47 دولار للبرميل. ‬