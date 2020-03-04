البورصة عوضت 2.1 مليار دينار من خسائر جلسة الأحد

71% من السيولة توجهت لأسهم «الوطني» و«بيتك» و«أهلي متحد» و«زين» و«الخليج»

شريف حمدي

واصلت بورصة الكويت تحقيق المكاسب الاضافية في جلسة تعاملات أمس بقيمة 625 مليون دينار ليصل إجمالي المكاسب المحققة خلال الجلستين الماضيتين 2.1 مليار دينار، وبذلك تكون البورصة الكويتية قد عوضت 65% من خسائر جلسة يوم الأحد الدامي الذي خسرت فيه 3.2 مليارات دينار، وهو الامر الذي يثبت ان انخفاض السوق وبهذه الحدة كان غير مبرر اطلاقا.

وارتفعت القيمة السوقية للبورصة إلى 34.127 مليار دينار بنهاية تعاملات امس.

وجاءت ارتفاعات القيمة على وقع استمرار تحسن أداء بورصات الخليج ومنها بورصة الكويت في ظل تحسن اداء أسواق الأسهم العالمية من جهة، وارتفاع اسعار النفط الكويتي من جهة أخرى.

ويضاف إلى ذلك أن بورصة الكويت، كما سبق وذكرت «الأنباء» في تقرير نشر أول من امس، تحظى بعوامل ايجابية كثيرة تدفع في اتجاه عودة السوق إلى الاتجاه الصاعد، وأبرز هذه العوامل التوزيعات النقدية الجيدة التي تعلن عنها الشركات والبنوك تباعا، بالإضافة إلى اقتراب استقبال التدفقات الأجنبية بتفعيل ترقية بورصة الكويت إلى مؤشر MSCI خلال مايو المقبل.

ورغم استمرار مكاسب مؤشرات ومتغيرات البورصة لليوم الثاني على التوالي، إلا ان السيولة تراجعت بنسبة 40% في جلسة تعاملات امس مقارنة مع جلسة الاثنين القياسية، إذ بلغ إجمالي السيولة 52.1 مليون دينار تراجعا من 86.9 مليون دينار هي الأعلى منذ 6 أشهر تقريبا.

وحظيت 5 أسهم قيادية بـ 71% من إجمالي السيولة، وفي مقدمتها أسهم الوطني بـ 12.2 مليون دينار محققا ارتفاع بـ 3.4%، تلاه سهم بيتك بسيولة 11.2 مليون دينار مرتفعا بـ 1.7%، ثم سهم اهلي متحد بسيولة 6.5 ملايين دينار وبارتفاع 2.3%، واستحوذ سهم زين على 5 ملايين دينار من القيمة بارتفاع 3.4%، فيما حظي بنك الخليج بـ 2.4 مليون دينار محققا مكاسب سوقية بـ 1.5%.

وارتفعت المؤشرات بشكل جماعي أمس، إذ حقق مؤشر السوق الأول مكاسب بنسبة 2.3% بإضافة 145 نقطة لمكاسبه السابقة ليصل إلى 6516 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.7% محققا 34 نقطة ليصل إلى 4658 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام الذي يقيس اداء المؤشرين معا بنسبة 1.9% محققا 108 نقاط ليصل إلى 5892 نقطة.

خليجيا، استمر تحسن أداء أسواق المال الخليجية جراء تحسن أداء الأسواق العالمية، وحقق سوق الكويت 2.3% مكاسب كما سبق ذكره، وحقق سوق ابوظبي 0.9% مكاسب، وكذلك حقق سوق قطر مكاسب 0.5%، وسوق مسقط ارتفع بـ 0.4%، فيما تراجع أداء سوقي دبي بـ0.02% والبحرين بـ 0.2%.

بورصة الكويت حققت أعلى نسبة نمو في استثمارات الصندوق بالمنطقة

الكويت تستحوذ على 15% من استثمارات صندوق النرويج بالشرق الأوسط

أحمد مغربي

لا تزال بورصة الكويت تشهد حالة كبيرة من تزايد ثقة الاستثمار الأجنبي، فضلا عن المحلي، وذلك بالتزامن مع عدة عوامل أبرزها الترقيات المتتالية للسوق الكويتية في المؤشرات العالمية مثل مورغان ستانلي «MSCI» للأسواق الناشئة والترقية في مؤشر ستاندرد آند بورز داو جونز والترقية ضمن مؤشر فوتسي راسل.

وهذه الترقيات عززت من ثقة الصناديق والمحافظ الاستثمارية الأجنبية والتي كان آخرها الثقة العالمية الكبيرة من صندوق النرويج السيادي في زيادة استثماراته المباشرة في الأسهم الكويتية، وذلك على الرغم من تراجع استثمارات الصندوق في الدول المجاورة مثل المملكة العربية السعودية.

ووفقا للجدول المرفق، يبلغ إجمالي استثمارات الصندوق النرويجي في الشرق الأوسط 3.3 مليارات دولار من خلال الاستثمار في 164 شركة.

وحققت الكويت أعلى نسبة نمو في استثمارات الصندوق النرويجي خلال 2019، بتحقيقها قفزة بنحو 222% وبصافي استثمارات بلغت 492.3 مليون دولار، لتستحوذ بذلك على 15% من استثمارات الصندوق.

وعند المقارنة انخفضت استثمارات الصندوق في السوق السعودي بنسبة 60% لتبلغ 415 مليون دولار والبحرين بـ30.4% لتبلغ 38.9 مليون دولار.

فيما سجلت استثمارات الصندوق زيادة في كل من الامارات بنسبة 156.1% لتبلغ 887.5 مليون دولار «علما أن الاستثمارات موزعة على سوقي دبي وأبوظبي»، وبلغت استثمارات الصندوق في عمان 51.2 مليون دولار مسجلة نسبة نمو بلغت 18.2%.