بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 50.22 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض المؤشر العام 22ر50 نقطة ليبلغ مستوى 2ر5842 نقطة بنسبة 58ر0 في المئة.



وبلغت كميات تداولات المؤشر 7ر178 مليون سهم تمت من خلال 9014 صفقة نقدية بقيمة 4ر42 مليون دينار كويتي «نحو 16ر144 مليون دولار أمريكي».



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4ر23 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4635 نقطة بنسبة 5ر0 في المئة عبر كمية أسهم بلغت 2ر104 مليون سهم تمت عبر 2662 صفقة نقدية بقيمة 4ر4 مليون دينار «نحو 96ر14 مليون دولار».



كما انخفض مؤشر السوق الأول 63ر63 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر6452 نقطة بنسبة 98ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر74 مليون سهم تمت عبر 6352 صفقة بقيمة 9ر37 مليون دينار «نحو 86ر128 مليون دولار».



وفي غضون ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 11ر19 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4747 نقطة بنسبة 4ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر83 مليون سهم تمت عبر 2000 صفقة نقدية بقيمة 6ر3 مليون دينار «نحو 24ر12 مليون دولار».



وكانت شركات «آبار» و«السورية» و«معادن» و«تمدين ع» و«المال» الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم «أهلي متحد» و«المستثمرون» و«بيتك» و«المدينة» و«التعمير» الأكثر تداولا فيما كانت شركات «حيات كوم» و«الهلال» و«تمدين أ» و«نابيسكو» و«اكتتاب» الأكثر انخفاضا.



وشهدت الجلسة إفصاحا من شركة العقارات المتحدة بشأن توقيع شركة زميلة لعقد تطوير وإنجاز مشروع أبراج «حصة» بقيمة 7ر25 مليون دينار «نحو 38ر87 مليون دولار».



وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة «ريتس» وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.



ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأسمالها مما يسمح للمستثمرين الافراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.