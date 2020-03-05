‫سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 85 سنتاً ‬

‫انخفض سعر برميل النفط الكويتي 85 سنتا ليبلغ 25ر52 دولار في تداولات يوم امس الاربعاء مقابل 10ر53 دولار في تداولات يوم امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.‬



‫وعالميا اغلقت أسعار النفط على انخفاض امس الاربعاء بعد أن تخلت عن مكاسبها الأولية بينما يواجه منتجون رئيسيون للنفط صعوبة في اقناع روسيا بتخفيضات إضافية في الإمدادات للتعويض عن هبوط في الطلب ناتج عن تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».‬



‫وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 73 سنتا أو 4ر1 بالمئة لتسجل عند التسوية 13ر51 دولار للبرميل في حين تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 40 سنتا لتغلق عند 78ر46 دولار للبرميل.‬



‫وتسعى عدة دول في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» إلى اقناع روسيا بالانضمام إلى تخفيضات إضافية كبيرة في انتاج النفط لدعم الأسعار.‬



‫وتنفذ المجموعة المعروفة باسم «أوبك +» بالفعل خفضا قدره 1ر2 مليون برميل يوميا وهو ما يساعد في منع هبوط حاد للأسعار.‬



‫وكان تحالف «أوبك +» الذي يضم 24 دولة منتجة من داخل «أوبك» وأخرى مستقلة بقيادة روسيا قد اتفقا في 6 ديسمبر الماضي على زيادة حجم خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا ليصبح بذلك الخفض الاجمالي المقرر 7ر1 مليون برميل يوميا اعتبارا من بداية العام الحالي وحتى نهاية مارس 2020 و400 الف برميل تخفيضات طوعية من السعودية.‬