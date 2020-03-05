‫«التجارة» تتجه إلى وقف صرف تموين مواطنين متوفين‬

‫قالت صحيفة «القبس» أن مصادر مسؤولة كشفت أن وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تتجه إلى وقف صرف الحصص التموينية المدعومة عن عدد من المواطنين، نظراً الى الوفاة، أو انتهاء فترة صلاحية بطاقاتهم المدنية.‬

‫ولفتت إلى أن هناك عدداً كبيراً من المواطنين المتوفين منذ سنوات، وعمال منازل، ومن في حكمهم، غادروا الكويت وتقوم بعض المنازل الكويتية بصرف حصصهم التموينية، وهي أساساً سقطت بالوفاة أو المغادرة من الدولة، ما يعتبر تكلفة إضافية على المال، يقوم بعض أرباب الأسر بصرفها من دون وجه حق، من خلال عدم إبلاغه عن المتوفى المضاف في بطاقة التموين أو العامل المنزلي الذي غادر ولم تتم إضافة أحد بديلاً عنه في قائمة مستحقي دعم المواد التموينية.‬

‫وذكرت أن هيئة المعلومات المدنية، بالتعاون مع «التجارة»، ستقوم بتحديث بيانات المواطنين المسجلين لديها، بالإضافة إلى عمال المنازل المقيدين على إقاماتهم، بحيث يتم حذف كل متوفى وعامل منزلي مغادر البلاد فوراً، بالإضافة إلى وقف صرف الحصة التموينية للفرد المنتهية صلاحية بطاقته المدنية، مع الإبقاء على الأفراد المضافين معه، في حال وجود صلاحية في بطاقاتهم، وذلك لحين قيام المنهية بطاقته بتجديدها.‬