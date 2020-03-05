كورنا وشركات الطيران.. هل نتأهب للسيناريو الأسوأ؟

حذرت هيئة دولية من أن قطاع النقل الجوي قد يتكبد خسائر تصل إلى 113 مليار دولار في العائدات بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي يواصل انتشاره في العالم.

وقال رئيس الهيئة الدولية للنقل الجوي «إياتا» ألكسندر دو جونياك، الخميس، إن “تطور الأحداث نتيجة كوفيد-19 غير مسبوق تقريبا”، وفق ما أوردت “فرانس برس”.

وأضاف في اجتماع في سنغافورة “خلال ما يزيد بقليل عن الشهرين، اخذت آفاق القطاع في معظم أنحاء العالم انعطافة دراماتيكية نحو الأسوأ”.

وفي سلسلة تغريدات على “تويتر”، قالت المنظمة إن أحسن السيناريوهات تشير إلى خسائر بواقع 63 مليار دولار، وذلك في حالة انتشار محدود للفيروس.

أما في حالة الانتشار الكبير للفيروس، وهو ما يبدو أن يحدث الآن، فقد تصل الخسائر إلى 113 مليار دولار.

وكانت الهيئة الدولية توقعت في فبراير الماضي أن تبلغ الخسائر من جراء كورونا 29 مليار دولار فقط، وذلك على اعتبار أن التأثير محصور بأسواق مرتبطة بالصين.

وتحدثت المنظمة عن عناصر إيجابية في أزمة كورونا بالنسبة إلى الطيران، إذ أدت إلى انخفاض أسعار الوقود منذ بداية العام الجاري، الأمر الذي سيقلص النفقات بواقع 28 مليار دولار.

وكانت أرقام سابقة تحدثت 70 شركة طيران عالمية ألغت جميع رحلاتها إلى الصين المتّجهة من وإلى البر الرئيسي للصين.

وقالت منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو” التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها إن الربع الأول من العام الجاري سجل “انخفاضاً بنسبة تتراوح بين 39% و41% في سعة الركاب.

وقطاع الطيران واحد من أكثر القطاعات تأثرا بأزمة فيروس كورونا المشتعلة منذ يناير الماضي، خاصة في ظل القيود التي تفرضها دول العالم مثل وقف الرحلات الجوية وحظر دخول رعايا دول أخرى.

وقال رئيس الهيئة الدولية للنقل الجوي «إياتا» ألكسندر دو جونياك، الخميس، إن “تطور الأحداث نتيجة كوفيد-19 غير مسبوق تقريبا”، وفق ما أوردت “فرانس برس”.

وأضاف في اجتماع في سنغافورة “خلال ما يزيد بقليل عن الشهرين، اخذت آفاق القطاع في معظم أنحاء العالم انعطافة دراماتيكية نحو الأسوأ”.

وفي سلسلة تغريدات على “تويتر”، قالت المنظمة إن أحسن السيناريوهات تشير إلى خسائر بواقع 63 مليار دولار، وذلك في حالة انتشار محدود للفيروس.

أما في حالة الانتشار الكبير للفيروس، وهو ما يبدو أن يحدث الآن، فقد تصل الخسائر إلى 113 مليار دولار.

وكانت الهيئة الدولية توقعت في فبراير الماضي أن تبلغ الخسائر من جراء كورونا 29 مليار دولار فقط، وذلك على اعتبار أن التأثير محصور بأسواق مرتبطة بالصين.

وتحدثت المنظمة عن عناصر إيجابية في أزمة كورونا بالنسبة إلى الطيران، إذ أدت إلى انخفاض أسعار الوقود منذ بداية العام الجاري، الأمر الذي سيقلص النفقات بواقع 28 مليار دولار.

وكانت أرقام سابقة تحدثت 70 شركة طيران عالمية ألغت جميع رحلاتها إلى الصين المتّجهة من وإلى البر الرئيسي للصين.

وقالت منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو” التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها إن الربع الأول من العام الجاري سجل “انخفاضاً بنسبة تتراوح بين 39% و41% في سعة الركاب.

وقطاع الطيران واحد من أكثر القطاعات تأثرا بأزمة فيروس كورونا المشتعلة منذ يناير الماضي، خاصة في ظل القيود التي تفرضها دول العالم مثل وقف الرحلات الجوية وحظر دخول رعايا دول أخرى.