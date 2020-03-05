بورصة الكويت تنهي تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام 54.18 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على انخفاض المؤشر العام 18ر54 نقطة ليبلغ مستوى 5788 نقطة بنسبة انخفاض 93ر0 في المئة.



وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر135 مليون سهم تمت من خلال 8529 صفقة نقدية بقيمة 9ر36 مليون دينار كويتي «نحو 4ر125 مليون دولار أمريكي».



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8ر39 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4595 نقطة بنسبة 86ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر73 مليون سهم تمت عبر 2861 صفقة نقدية بقيمة 8ر4 مليون دينار «نحو 3ر16 مليون دولار».



كما انخفض مؤشر السوق الأول 3ر61 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر6390 نقطة بنسبة 95ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر62 مليون سهم تمت عبر 5668 صفقة بقيمة 32 مليون دينار «نحو 8ر108 مليون دولار».



وفي غضون ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» الجديد 9ر4 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4742 نقطة بنسبة 1ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر56 مليون سهم تمت عبر 2140 صفقة بقيمة أربعة ملايين دينار «نحو 6ر13 مليون دولار».



وكانت شركات «إيفا فنادق» و«حيات كوم» و«صلبوخ» و«تنظيف» و«أريد» الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم «أهلي متحد» و«المستثمرون» و«بيتك» و«أرزان» و«وطني» الأكثر تداولا فيما كانت شركات «استهلاكية» و«الجزيرة» و«قابضة م ك» و«نابيسكو» و«يوباك» الأكثر انخفاضا.



وشهدت الجلسة إعلانا من شركة كامكو للاستثمار بشأن قيامها ببيع 29 في المئة من حصتها في بعض الشركات ذات الغرض الخاص والمملوكة لها بنسبة 100 بالمئة والمؤسسة خارج دولة الكويت بقيمة 8ر8 مليون دينار «نحو 29 مليون دولار».



وتابع المتعاملون إعلانا من شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية بشأن ترسية مناقصة على احدى الشركات التابعة للمجموعة بقيمة 8ر9 مليون دينار «نحو 3ر33 مليون دولار» لانشاء وانجاز وصيانة طرق وخدمات بمنطقة جنوب خيطان.