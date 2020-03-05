لوفتهانزا تعلّق كل الرحلات مع إسرائيل

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران الخميس تعليق كل رحلاتها إلى إسرائيل اعتباراً من الثامن من مارس، غداة اتخاذ إسرائيل قرار منع دخول مواطني خمس دول أوروبية إلى أراضيها بهدف منع انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

وستطبّق لوفتهانزا وشركتا طيران تابعتان لها هما الخطوط الجوية السويسرية والنمساوية هذا الإجراء حتى 28 مارس.

وقالت الشركة إن السلطات الإسرائيلية استهدفت إلى جانب مسافرين آخرين، “المسافرين القادمين من ألمانيا وسويسرا والنمسا اعتباراً من السادس من مارس، ما أدى إلى انخفاض كبير في الطلب على الرحلات إلى إسرائيل”.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الخميس تشخيص حالة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الأشخاص المصابين إلى 16 .

وحذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مواطنيها من السفر إلى إيطاليا وأسبانيا وفرنسا وألمانيا والنمسا وسويسرا.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، فرض الحجر الصحي لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا، على المسافرين القادمين من خمس دول أوروبية بالإضافة إلى إيطاليا.

وقال نتانياهو خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة الصحة الإسرائيلية “سنطلب من جميع المسافرين القادمين من فرنسا، ألمانيا، سويسرا، إسبانيا، والنمسا الشروع بعزل أنفسهم”.

وكانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق الأسبوع الماضي فرض تدابير مماثلة على القادمين من إيطاليا.

ويوجد حوالي 150 ألف فرنسي في إسرائيل، نسبة كبيرة منهم تحمل الجنسية الإسرائيلية إلى جانب الفرنسية.

ويثير سفر هؤلاء وعدم التزامهم منازلهم مخاوف السلطات.

من جهته، قال المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية موشيه بار سيمان، إن السلطات لم تتخذ بعد قرارا بشأن الإجراءات الفعلية المتعلقة بغير الإسرائيليين.

وعادة ما تشهد إسرائيل حركة نشطة مع وصول عشرات آلاف اليهود من جميع أنحاء العالم وخاصة من فرنسا للاحتفال بالعيد.

وستطبّق لوفتهانزا وشركتا طيران تابعتان لها هما الخطوط الجوية السويسرية والنمساوية هذا الإجراء حتى 28 مارس.

وقالت الشركة إن السلطات الإسرائيلية استهدفت إلى جانب مسافرين آخرين، “المسافرين القادمين من ألمانيا وسويسرا والنمسا اعتباراً من السادس من مارس، ما أدى إلى انخفاض كبير في الطلب على الرحلات إلى إسرائيل”.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الخميس تشخيص حالة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الأشخاص المصابين إلى 16 .

وحذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مواطنيها من السفر إلى إيطاليا وأسبانيا وفرنسا وألمانيا والنمسا وسويسرا.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، فرض الحجر الصحي لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا، على المسافرين القادمين من خمس دول أوروبية بالإضافة إلى إيطاليا.

وقال نتانياهو خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة الصحة الإسرائيلية “سنطلب من جميع المسافرين القادمين من فرنسا، ألمانيا، سويسرا، إسبانيا، والنمسا الشروع بعزل أنفسهم”.

وكانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق الأسبوع الماضي فرض تدابير مماثلة على القادمين من إيطاليا.

ويوجد حوالي 150 ألف فرنسي في إسرائيل، نسبة كبيرة منهم تحمل الجنسية الإسرائيلية إلى جانب الفرنسية.

ويثير سفر هؤلاء وعدم التزامهم منازلهم مخاوف السلطات.

من جهته، قال المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية موشيه بار سيمان، إن السلطات لم تتخذ بعد قرارا بشأن الإجراءات الفعلية المتعلقة بغير الإسرائيليين.

وعادة ما تشهد إسرائيل حركة نشطة مع وصول عشرات آلاف اليهود من جميع أنحاء العالم وخاصة من فرنسا للاحتفال بالعيد.