5.3 مليارات دولار تبخرت من البورصة في أسبوع «عاصف»

شريف حمدي

أنهت البورصات الخليجية أسبوعا من الخسائر الكبيرة لمؤشراتها، حيث فقدت الأسواق الخليجية نحو 4.64 مليارات دولار من قيمتها السوقية خلال الأسبوع الماضي، لتبلغ قيمتها السوقية 2.77 تريليون دولار، مقارنة مع 2.81 تريليون مطلع الأسبوع الماضي، متراجعة بنسبة 1.6%.

وشهد سوق أبوظبي أكبر الخسائر بتسجيله 6.39 مليارات دولار، ثم بورصة الكويت بخسائر 5.33 مليارات دولار، وسوق دبي بقيمة 3.59 مليارات دولار، والسوق السعودي بخسائر 2.88 مليار دولار، ثم بورصة قطر بقيمة 1.5 مليار دولار، وسوق البحرين بـ 713.9 مليون دولار، وأخيرا بورصة عمان بخسائر 50.9 مليون دولار.

وتأتي هذه الخسائر خلال الأسبوع الماضي العاصف، على وقع هبوط الأسواق العالمية وبورصات المنطقة جراء انتشار فيروس كورونا في أنحاء كثيرة من العالم، وجاء هلع الأسواق العالمية من الفيروس متزامنا مع تقارير تشير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بالربع الأول من 2020.

وانخفضت بورصة الكويت بنسبة 4.7% بنهاية تعاملات الأسبوع، ليصل إجمالي الخسائر منذ بداية العام الحالي 7.8%، وبلغت القيمة السوقية للبورصة بنهاية جلسة أمس 33.520 مليار دينار تراجعا من 35.156 مليار دينار في الأسبوع الأخير من فبراير الماضي.

ورغم اندفاع السوق للتراجع خاصة في جلسة الأحد الماضي الذي اطلق عليه الأحد الأسود بسبب الخسائر الفادحة، إلا أن السوق تماسك في الجلستين التاليتين وحقق مكاسب كبيرة على مستوى المؤشرات، فضلا عن المتغيرات بمكاسب تخطت ملياري دينار، ولكن في الجلستين الأخيرتين عادت الأسواق للتراجع على وقع خفض الفائدة على العملات المحلية لعدد من دول الخليج جراء خفض الفيدرالي الأميركي للفائدة على الدولار.

وشهدت السيولة النقدية ارتفاعا ملحوظا على وقع عمليات التداول لكثير من الأسهم القيادية التي جنحت للتراجع بسبب الإفراط في عمليات البيع، وبلغت القيمة 228 مليون دينار بمتوسط يومي 45 مليون دينار وهو معدل مرتفع لم يشهده السوق منذ فترة.

ويتوقع أن يتعافى السوق خلال الفترة المقبلة مع هدوء حدة تراجعات الأسواق العالمية، والاستفادة من المقومات المحلية الإيجابية والتي تتجلى في نمو التوزيعات النقدية من ناحية، وقرب جذب التدفقات النقدية الأجنبية من ناحية أخرى مع اقتراب مايو المقبل.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات الأسبوع على تراجع جماعي وذلك على النحو التالي:

٭ تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 5% بخسارته 340 نقطة ليصل إلى 6390 نقطة من 6730 نقطة بنهاية الأسبوع الأخير من فبراير الماضي.

٭ انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 3.6% محققا 174 نقطة خسائر ليصل إلى 4595 نقطة انخفاضا من 4769 نقطة.

٭ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 4.7% بخسارته 284 نقطة ليصل إلى 5788 نقطة انخفاضا من 6072 نقطة.