إخلاء مقر بنك «إتش إس بي سي» في لندن بعد إصابة أحد الموظفين بكورونا

أخلى مصرف “إتش إس بي سي” مقره في كناري وارف بلندن جزئيا، اليوم الخميس، بعدما تم التأكد من إصابة أحد الموظفين بفيروس كورونا الجديد.



وطالب البنك مائة شخص من العاملين لديه بالعودة إلى المنزل ووجه بتنظيف وتعقيم الطابق العاشر في البرج، الذي يضم قسم الأبحاث، بحسب ما أوردته صحيفة “الغارديان” البريطانية.



وتعد هذه أول حالة تسجل داخل مصرف رئيسي في لندن، والتي تعتبر مركزا ماليا عالميا. ومع ذلك لم يتأثر قسم التداول الذي ينفذ معاملات كبيرة في الأسواق المالية لحساب مؤسسات ضخمة.

وقال المصرف: “لقد تم إخبارنا أن أحد موظفينا قد تم تشخيصه كمصاب بفيروس كورونا. يخضع هذا الزميل لإشراف طبي وعزل ذاتي. نحن نتعاون عن كثب مع السلطات الصحية”.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 96 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 3300 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 53 ألفًا.



وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 6 آلاف في كوريا الجنوبية، وسُجلت أكثر من 3 آلاف إصابة في كل من إيران وإيطاليا، إلى جانب المئات في نحو 70 دولة أخرى.

وعطلت عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة.