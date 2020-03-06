السعودية تكلف الجدعان بعمل وزير الاقتصاد.. وإعفاء التويجري

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز أوامر ملكية، ليل الخميس الجمعة، شملت إعفاء محمد التويجري من عمله وزيرا للاقتصاد وتعيينه مستشارا في الديوان الملكي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» نقلا عن أمر ملكي بتكليف محمد الجدعان بعمل وزير الاقتصاد بجانب عمله وزيرا للمالية.

وأضاف الأمر الملكي أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أعفى محمد التويجري من منصبه كوزير للاقتصاد وعينه مستشارا في الديوان الملكي.

وجاء في الأمر الملكي: “يعفى محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه ويعين مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير”.

وأضاف “يكلف محمد بن عبدالله الجدعان بالقيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى عمله وزيرا للمالية”.

وتابع: “يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه”.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» نقلا عن أمر ملكي بتكليف محمد الجدعان بعمل وزير الاقتصاد بجانب عمله وزيرا للمالية.

وأضاف الأمر الملكي أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أعفى محمد التويجري من منصبه كوزير للاقتصاد وعينه مستشارا في الديوان الملكي.

وجاء في الأمر الملكي: “يعفى محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه ويعين مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير”.

وأضاف “يكلف محمد بن عبدالله الجدعان بالقيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى عمله وزيرا للمالية”.

وتابع: “يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه”.