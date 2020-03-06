ترامب: كورونا قد يضر بالاقتصاد.. ولدينا خطط لكل احتمال

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن اقتصاد بلاده قد يتأثر سلبا من تفشي فيروس كورونا، لكنه توقع تجاوزه في نهاية المطاف، مدافعا عن طريقة تعامله مع الأزمة.

وظهر ترامب في مناسبة نظمتها “فوكس نيوز” في إطار حملته لانتخابات 2020 أمام جمهور من سكرانتون بولاية بنسيلفانيا، إحدى الولايات غير المحسومة والتي ساعدت الرئيس الجمهوري على الفوز بسباق البيت الأبيض في 2016.

وأفضى انتشار فيروس كورونا إلى انخفاضات حادة في سوق الأسهم، وأجج المخاوف من تراجع اقتصادي في الوقت الذي يطلب فيه ترامب من الأميركيين انتخابه لفترة ثانية.

وقال ترامب ردا على سؤال إن كان فيروس كورونا قد أضر بالاقتصاد: “لا ريب أنه قد يؤثر. وفي نفس الوقت، ينبغي أن أقول إن الناس الآن يمكثون في الولايات المتحدة وينفقون أموالهم فيها، ويعجبني هذا”.

وأضاف: “سيجد الأمر طريقه إلى الحل. حري بالجميع أن يهدأوا. لدينا خطط لكل احتمال وأعتقد أن هذا هو الواجب علينا. نأمل ألا يطول الأمر كثيرا”، حسبما نقلت “رويترز”.

وظهر ترامب في مناسبة نظمتها “فوكس نيوز” في إطار حملته لانتخابات 2020 أمام جمهور من سكرانتون بولاية بنسيلفانيا، إحدى الولايات غير المحسومة والتي ساعدت الرئيس الجمهوري على الفوز بسباق البيت الأبيض في 2016.

وأفضى انتشار فيروس كورونا إلى انخفاضات حادة في سوق الأسهم، وأجج المخاوف من تراجع اقتصادي في الوقت الذي يطلب فيه ترامب من الأميركيين انتخابه لفترة ثانية.

وقال ترامب ردا على سؤال إن كان فيروس كورونا قد أضر بالاقتصاد: “لا ريب أنه قد يؤثر. وفي نفس الوقت، ينبغي أن أقول إن الناس الآن يمكثون في الولايات المتحدة وينفقون أموالهم فيها، ويعجبني هذا”.

وأضاف: “سيجد الأمر طريقه إلى الحل. حري بالجميع أن يهدأوا. لدينا خطط لكل احتمال وأعتقد أن هذا هو الواجب علينا. نأمل ألا يطول الأمر كثيرا”، حسبما نقلت “رويترز”.