‫مجلس الوزراء: وقف الطيران مع مصر و6 دول ومنع دخول القادمين منها بسبب «كورونا»‬

‫قرر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاستثنائي مساء اليوم الجمعة وقف حركة الطيران مع سبع دول لمدة أسبوع وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية المواطنين والمقيمين من انتشار وتفشي عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».‬



‫ووفقا للبيان الصادر عن مجلس الوزراء عقب الاجتماع الذي عقد برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح فقد تقرر وقف جميع رحلات الطيران القادمة من والمغادرة إلى «بنغلاديش- الفلبين- الهند- سريلانكا- سوريا- لبنان- مصر» لمدة أسبوع.‬



‫وبحسب البيان سيمنع دخول القادمين إلى البلاد – من أي جنسية – من حملة الإقامات الصالحة أو سمات الدخول السابقة وكذلك المحولين من مطارات أخرى ممن كانوا متواجدين في تلك الدول خلال الأسبوعين الماضيين على أن يسمح لمواطني دولة الكويت القادمين من تلك الدول الدخول على أن تطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي اللازمة.‬



‫وقد أكد مجلس الوزراء في البيان أن كل الإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها هي لحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بمن فيهم القادمون إلى البلاد من المقيمين فيها أو زائريها ولا تستهدف أفرادا ولا فئة ولاجنسية ولا دولاً مما يستوجب من الجميع أن يتفهموا تلك الإجراءات ويستجيبوا لها تقديرا لخطورة الوباء.‬



‫وتأتي هذه الخطوة إلحاقا بالتعاميم الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي منذ ظهور الوباء والمتعلقة بإيقاف الرحلات الجوية من وإلى كل من «الصين- هونغ كونغ – إيران- كوريا الجنوبية- تايلاند- إيطاليا- سنغافورة- اليابان- العراق».