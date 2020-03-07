أميركا «تحجر» على العملة القادمة من آسيا لمنع انتشار كورونا

تُرسَل أوراق العملة الأميركية العائدة إلى الولايات المتحدة بعد استخدامها في آسيا إلى محجر في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما قالت متحدثة باسم المصرف المركزي الأميركي أمس «الجمعة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضحت أنّ الأوراق تبقى محتجزة من سبعة و10 أيام على الأقل، بدلاً من خمسة سابقاً، إلى ستين يوماً، مؤكدة بذلك معلومات تناقلتها وسائل أميركية.

وأضافت: «جرى كتدبير احترازي تغيير إجراءات التعامل مع الأوراق التي ترسل من آسيا».

وبدأ هذا الإجراء في 21 فبراير «شباط»، وقد يتسع ليشمل مناطق أخرى في حال ارتأت ذلك السلطات الصحية الأميركية.

وكان مصرف كوريا الجنوبية المركزي أعلن أمس بدوره وضع الأوراق المالية في حجرٍ لأسبوعين، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».

كما كان المصرف الصيني المركزي أعلن إجراءات مماثلة في منتصف فبراير.

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» الذي يشبه الالتهاب الرئوي والذي بدأ ظهوره في مدينة ووهان الصينية إلى 101321 حالة إصابة في مختلف دول العام حتى 6 مارس «آذار» الجاري، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وأظهرت بيانات جمعتها اللجنة الوطنية للصحة بالصين ووكالة «بلومبرغ» الأميركية للأنباء أن الفيروس انتشر إلى 93 دولة في العالم وأسفر عن وفاة 3457 شخصا.

وبلغت حصيلة الإصابات خارج الصين 20670 حالة إصابة في حين بلغت حالات الوفاة خارج الصين 387.