بورصة قطر تخسر 5.7 مليار ريال خلال أسبوع{{{article.title}}}

تراجع المؤشر العام ل​بورصة قطر​، بنسبة 1.90% خاسراً 180.75 نقطة ليغلق عند مستوى 9309.39 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، متأثراً بضغوط مخاوف انتشار “كورونا”.

وخسر رأس المال السوقي 5.7 مليار ريال بنسبة انخفاض 1.08% ليصل إلى مستوى 520.308 مليار ريال.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر نحو 461.97 مليون سهم بقيمة 1.47 مليار ريال عبر تنفيذ 32.39 ألف صفقة.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، تصدّرها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 8.10%، يليه ​قطاع التأمين​ بنسبة 4.05%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 3.48% ثم قطاع ​العقارات​ بنسبة 0.58%، فيما ارتفع ​قطاع الاتصالات​ بنسبة 2.05%، ثم قطاع البنوك و​الخدمات المالية​ بنسبة 1.14%، ثم ​قطاع النقل​ بنسبة 0.71%.