«برقان» يحقق 84.7 مليون دينار أرباحاً صافية في 2019

أعلنت مجموعة بنك برقان الكويتي تحقيق 7ر84 مليون دينار كويتي «نحو 3ر277 مليون دولار امريكي» ارباحا صافية عن السنة المالية المنتهية في 2019 بنسبة نمو 3 في المئة مقارنة بالسنة المالية السابقة.



وقال رئيس مجلس ادارة البنك ماجد العجيل في تصريح صحفي اليوم السبت ان صافي الايرادات في 2019 بلغ 2ر248 مليون دينار «نحو 7ر812 مليون دولار» في حين بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين 10 في المئة.



واضاف العجيل ان المجموعة نجحت في تخفيض النفقات التشغيلية بقيمة 5ر9 مليون دينار «نحو 1ر31 مليون دولار» وتحسين نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 90 نقطة أساس مبينا ان محفظة القروض سجلت نموا بنسبة 1 في المئة.



وذكر ان نسبة حقوق المساهمين من الشريحة الأولى لرأس المال بلغت 45ر11 في المئة ومعدل كفاية رأس المال 8ر16 في المئة ما يبين توافر متانة رأسمالية كافية لأنشطة الأعمال.



واوضح ان النتائج القوية التي حققتها المجموعة في 2019 تثبت مرة أخرى قوة وكفاءة قدراتها التشغيلية وادارتها الحصيفة للمخاطر معتبرا ان “المنهجية التي نتبعها تساعدنا على تحقيق عوائد ثابتة للمساهمين مع الحفاظ على إدارة المخاطر عند مستويات جيدة”.



يذكر أنه اعتبارا من بداية هذا العام قام بنك برقان بتعديل عملية اقفال البيانات المالية لتكون مبكرة بمدة شهر لذا فان نتائج 2019 تضمنت فقط أداء البنوك التابعة لفترة 11 شهرا من يناير إلى نوفمبر.



وتتضمن البيانات المالية المجمعة نتائج عمليات المجموعة في الكويت وحصتها في البنوك التابعة وهي بنك برقان – تركيا وبنك الخليج – الجزائر ومصرف بغداد وبنك تونس العالمي.