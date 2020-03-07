الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية يتفقد مشروع النفط الثقيل بـ «الرتقة»

تفقد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم اليوم السبت مشروع النفط الثقيل الذي تنفذه شركة نفط الكويت في حقل «الرتقة» شمال البلاد وذلك للاطلاع على سير أعمال المشروع الذي سيسهم بزيادة انتاج النفط في البلاد وتقديم منتجات نوعية للاسواق العالمية.



وقالت المؤسسة في بيان لوكالة الانباء الكويتية إن الرئيس التنفيذي ل«نفط الكويت» عماد سلطان اطلع هاشم وعددا من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الذين رافقوه في الزيارة على آخر التطورات والاستعدادات الجارية في هذا المشروع الاستراتيجي.



وأوضحت أن النفط الثقيل يشكل تحديا لكافة الدول وذلك لصعوبة استخراجه والتعقيدات التي تتكون منها مكامنه مشيرة إلى أن هذا المشروع يتميز بالعائد الاقتصادي الكبير للبلاد كما يتيح للنفط الكويتي الدخول الى أسواق جديدة وخلق فرص وظيفية عديدة للشباب الكويتي.



وذكرت أن «نفط الكويت» استخدمت في هذا المشروع تقنيات عديدة حديثة منها ضغط البخار وحقنه في المكمن النفطي لتسهيل عملية استخراج هذا النوع من النفط.



ونقل بيان المؤسسة عن أعضاء مجلس الادارة في ختام الزيارة أنهم أثنوا على الجهود الكبيرة التي بذلها العاملون في المشروع الاضخم على صعيد القطاع النفطي الكويتي والذي يعتبر جزءا أساسيا من استراتيجية 2040 التي تبنتها مؤسسة البترول الكويتية.