‫«أو.تي.سي»: تداول 17.9 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون دينار‬

‫شهدت منصة تداولات نظام خارج المنصة المعروف اختصارا ب«أو.تي.سي» خلال جلسات الأسبوع المنتهي يوم الخميس الماضي تداولات بلغت 9ر17 مليون سهم بقيمة 40ر1 مليون دينار كويتي «نحو 7ر4 مليون دولار أمريكي» تمت عبر 525 صفقة.‬



‫وقالت شركة «الموازي دوت كوم» في تقرير لها اليوم الأحد إن شاشة الصفقات الفورية سجلت حجم تداولات بواقع 4ر2 مليون سهم بقيمة 13ر1 مليون دينار «نحو 8ر3 مليون دولار» تمت عبر 461 صفقة.‬



‫وذكرت أن سهم شركة بورصة الكويت شهد انخفاضا ملحوظا حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة للشركة 48ر1 مليون سهم بقيمة 6ر942 ألف دولار «نحو 20ر3 مليون دولار» تمت عبر 430 صفقة.‬



‫وأوضحت أن الحد الأعلى لسعر سهم شركة البورصة بلغ خلال الأسبوع الماضي 692 فلسا في حين بلغ الحد الأدنى للسعر 550 فلسا بمتوسط سعر 4ر635 فلس.‬



‫ولفتت إلى أن شاشة الصفقات الخاصة سجلت حجم تداولات بواقع 3ر2 مليون سهم بقيمة 32ر100 ألف دينار «نحو 341 ألف دولار» تمت عبر 17 صفقة.‬



‫وكانت الشركات الأكثر قيمة وتداولا في المنصة هي «بورصة الكويت» و«التسهيلات للاستثمار العقاري» و«الوطنية للصناعات الدوائية» في حين كانت شركات «المجموعة الدولية للاستثمار» و«اوكيانا العقارية» و«جيران القابضة» الأكثر ارتفاعا.‬



‫أما الشركات الأكثر انخفاضا فكانت «الدولية للاجارة والاستثمار» و«قطر الأولى للتطوير العقاري» و«مجموعة الاوراق المالية».‬



‫وابتكرت بورصة الكويت هذه المنصة لتسهيل عملية تداول الأوراق المالية غير المدرجة من بيع وشراء وتسوية وتقاص وتميزت باستحداث موقع إلكتروني يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة.‬



‫وكانت عملية تداول هذه الأوراق تتم سابقا بطريقة يدوية تفتقد للشفافية إذ عانى المتداولون تخوفا من مدى جديتها وحقيقة الأسعار وصعوبة تحصيل المبالغ. ‬