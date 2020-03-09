‫أسعار النفط تهوي.. والخام الأميركي تحت 30 دولاراً للبرميل‬

‫تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط أكثر من 25 في المئة لأدنى مستوى لها منذ 2016 بعد أن خفضت السعودية السعر الرسمي لبيع نفطها الخام، فيما يشير إلى بداية حرب أسعار عقب إخفاق محادثات أوبك مع روسيا في التوصل لاتفاق بشأن خفض الانتاج وكانت قد افتتحت أسعار النفط على تراجعات بنسبة 30%.‬

‫وكانت روسيا قد رفضت يوم الجمعة اقتراح أوبك إجراء تخفيضات كبيرة في الإنتاج من أجل استقرار الأسعار التي تضررت من التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا. وردت أوبك بإلغاء القيود المفروضة على إنتاجها من النفط.‬

‫وهبطت الأسعار الآجلة لخام برنت القياسي 11.38 دولار للبرميل أو 25 في المئة إلى 33.95 دولاراً للبرميل، في حين تراجع سعر الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 10.62 دولار أو 26.9 في المئة إلى 30.51 دولار.‬