بورصة دبي تغلق على إنخفاض بنسبة 8.29% عند 2078.92 نقطة{{{article.title}}}

9 مارس، 2020
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أغلقت ​بورصة دبي​ على إنخفاض بنسبة 8.29% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 2078.92 نقطة، وتصدر سهم “أمانات” أكبر الخاسرين إذ تراجع بنسبة 10%.

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