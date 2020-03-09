بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 457 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض المؤشر العام 457 نقطة ليبلغ مستوى 7ر4849 نقطة بنسبة 6ر8 في المئة.



وبلغت كميات تداولات المؤشر 4ر127 مليون سهم تمت من خلال 4237 صفقة نقدية بقيمة 6ر11 مليون دينار كويتي «نحو 44ر39 مليون دولار أمريكي».



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 9ر187 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4244 نقطة بنسبة 2ر4 في المئة عبر كمية أسهم بلغت 8ر116 مليون سهم تمت عبر 3772 صفقة نقدية بقيمة 8ر5 مليون دينار «نحو 72ر19 مليون دولار».



كما انخفض مؤشر السوق الأول 7ر591 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر5158 نقطة بنسبة 2ر10 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر10 مليون سهم تمت عبر 465 صفقة بقيمة 7ر5 مليون دينار «نحو 38ر19 مليون دولار».



وفي غضون ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» نحو 15ر271 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر4245 نقطة بنسبة 6 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر99 مليون سهم تمت عبر 3099 صفقة نقدية بقيمة 2ر5 مليون دينار «نحو 68ر17 مليون دولار».



وكانت شركات «ايفا فنادق» و«بيان» و«رماية» و«العيد» و«اكتتاب» الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم «المستثمرون» و«الاولى» و«اعيان» و«بتروجلف» و«ابيار» الأكثر تداولا فيما كانت شركات «اجيليتي» و«ايفا» و«اعيان» و«نور» و«استثمارات» الأكثر انخفاضا.