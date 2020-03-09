بورصة قطر تغلق على إنخفاض بنسبة 9.70% عند 8160.23 نقطة{{{article.title}}}

9 مارس، 2020
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أغلقت ​بورصة قطر​ على إنخفاض بنسبة 9.70% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 8160.23 نقطة، وتصدر سهم “قطر للوقود” أكبر الخاسرين إذ تراجع بنسبة 10%.

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