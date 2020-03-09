تجار النفط في آسيا يستغلون قرار السعودية خفض أسعار الخام

قالت “رويترز” إن ما لا يقل عن 4 شركات تكرير آسيوية تسعى لزيادة مشترياتها بالحد الأقصى من نفط الشرق الأوسط، تحميل أبريل، بعد أن خفضت السعودية الأسعار للمشترين بعقود محددة الأجل.



ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر أنها تنتظر إعلان بقية منتجي الشرق الأوسط للأسعار الرسمية لبيع الخام، بينما قال اثنان من المصادر إنهما سيطلبان الحد الأقصى لكمية الخام التي يمكنهما الحصول عليها من السعودية.

وانخفضت أسعار النفط أكثر من 30% في تعاملات اليوم الاثنين، بعد فشل منظمة “أوبك” في التوصل لاتفاق مع حلفائها من خارج المنظمة فيما يتعلق بخفض الإنتاج، وقرار السعودية خفض أسعار النفط وعزمها زيادة الإنتاج.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي إلى 32.28 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2016، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 28.33 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2016.

هذا وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن تخفيضات في أسعار نفطها لشهر أبريل، كما تحدثت تقارير إعلامية عن عزم المملكة زيادة إنتاجها من النفط الخام إلى أكثر من 10 ملايين برميل يوميا.

وتعود هذه التطورات في سوق النفط إلى فشل تحالف “أوبك +” الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط، وذلك بعد تراجع الطلب بسبب تفشي فيروس “كورونا”.