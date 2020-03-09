البورصة المصرية توقف التداول على الأسهم للمرة الثانية في 2020

أوقفت البورصة المصرية التداول على الأسهم للمرة الثانية منذ بداية العام الجاري 2020، وذلك لمدة نصف ساعة بسبب هبوط مؤشر EGX100 أكثر من 5%.

وتراجعت البورصة بنسبة 5.01% في بداية جسلة تعاملات اليوم الاثنين، وذلك بحسب وسائل إعلام محلية.

وقبل الإيقاف سجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 تراجعاً بنحو 7% عند مستوى 11003.31 نقطة، فيما هبط مؤشر البورصة EGX100 بنحو 5.01% عند مستوى 1175.94 نقطة.

وعلى المستوى العالمي، انخفضت الأسهم الأوروبية والخليجية خلال تعاملات اليوم مع تفاقم المخاوف بشأن ركود اقتصادي عالمي بسبب تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط 30%.