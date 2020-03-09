بورصة مصر تغلق على إنخفاض بنسبة 7.31% عند 10983.48 نقطة{{{article.title}}}

9 مارس، 2020
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أغلقت ​بورصة مصر​ على إنخفاض بنسبة 7.31% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 10983.48 نقطة، وتصدر سهم “​أوراسكوم​ للفنادق” أكبر الخاسرين إذ تراجع بنسبة 10%.

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