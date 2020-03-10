‫سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 15.56 دولار‬

‫انخفض سعر برميل النفط الكويتي 56ر15 دولار ليبلغ 26ر34 دولار في تداولات يوم امس الاثنين مقابل 82ر49 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.‬



‫وعالميا عانت أسعار الخام امس الاثنين من أكبر تراجع يومي لها منذ عام 1991 مع قيام عدد من كبار منتجي النفط في العالم بحرب أسعار تهدد بإغراق أسواق النفط العالمية بالمعروض.‬



‫ودفع التراجع بنحو 25 بالمئة في أسعار النفط الى عمليات بيع يحركها الفزع وخسائر حادة لمؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية مع تفاقم المخاوف من ركود عالمي في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».‬



‫وقالت كل من السعودية وروسيا إنها ستزيد الإنتاج مطلع الأسبوع القادم بعد أن انهار يوم الجمعة الماضي اتفاق استمر لثلاث سنوات بينهما وبين منتجي نفط كبار آخرين لكبح المعروض.‬



‫ورفضت موسكو دعم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» في تعميق تخفيضات إنتاج النفط للتأقلم مع التراجع الكبير في الطلب الناجم عن تأثير فيروس كورونا على حركة السفر والنشاط الاقتصادي.‬



‫وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 91ر10 دولار بما يعادل 1ر24 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 36ر34 دولار للبرميل في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 15ر10 دولار أو 6ر24 بالمئة ليغلق على 13ر31 دولار للبرميل.‬



‫وشهد امس الاثنين أكبر تراجع لجلسة واحدة بالنسبة المئوية لكلا الخامين القياسيين منذ 17 يناير 1991 عندما تراجعت الأسعار بمقدار الثلث في مستهل حرب الخليج وبداية عاصفة الصحراء لتحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم.‬