ارتفاع مؤشرات البورصة عند الساعة 09:35 صباحا

شهدت مؤشرات بورصة الكويت ارتفاعا في مؤشراتها خلال تعاملاتها اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 35ر9 صباحا حيث ارتفع المؤشر العام 2ر224 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5073 نقطة بنسبة 6ر4 في المئة.



وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر68 مليون سهم تمت من خلال 4853 صفقة نقدية بقيمة 4ر25 مليون دينار كويتي «نحو 36ر86 مليون دولار أمريكي».



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 61 نقطة ليصل إلى مستوى 4306 نقطة بنسبة 5ر1 في المئة عبر كمية أسهم بلغت 8ر23 مليون سهم تمت عبر 903 صفقة نقدية بقيمة 1ر1 مليون دينار «نحو 7ر3 مليون دولار».



كما ارتفع مؤشر السوق الأول 307 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر5466 نقطة بنسبة 9ر5 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر45 مليون سهم تمت عبر 4022 صفقة بقيمة 7ر24 مليون دينار «نحو 9ر83 مليون دولار».



وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 5ر92 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4338 نقطة بنسبة 1ر2 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 21 مليون سهم تمت عبر 734 صفقة نقدية بقيمة 05ر1 مليون دينار «نحو 5ر3 مليون دولار».