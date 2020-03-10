الدولار الأمريكي يرتفع أمام الدينار .. واليورو يستقر

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء ليسجل 305ر0 دينار في حين استقر اليورو عند 347ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم امس الاثنين.



وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع الى مستوى 399ر0 دينار بينما انخفض الفرنك السويسري إلى 326ر0 دينار وبقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دون تغيير.



يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.