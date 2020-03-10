تركيا تسجل ارتفاعا في معدل البطالة

أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء، أن معدل البطالة في تركيا ارتفع إلى 13.7 بالمئة في الفترة من نوفمبر إلى يناير من 13.3 بالمئة قبل شهر، على الرغم من ارتفاع النشاط الاقتصادي في نفس الفترة.

وبلغ معدل البطالة 13.5 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي، وزاد هذا المعدل في القطاعات غير الزراعية إلى 15.8 بالمئة في الفترة من 15.4 بالمئة قبل شهر، وفقا لمعهد الإحصاء التركي.

وانخفض معدل البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 13.1بالمئة من 13.2 بالمئة قبل شهر، حسبما ذكرت “رويترز”.

وتتهم المعارضة التركية حكومة أردوغان بالتلاعب بالأرقام وإخفاء الأعداد الحقيقية للعاطلين عن العمل، لا سيما أن تقارير مؤسسة التشغيل التركية أظهرت أرقاما أعلى بكثير من الأرقام التي كشفها معهد الإحصاء.

ويعاني الاقتصاد التركي خلال الفترة الأخيرة أزمات عدة، أبرزها ارتفاع معدلي البطالة والتضخم، إضافة إلى انخفاض قيمة العملة المحلية “الليرة” وتراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.

وبلغ معدل البطالة 13.5 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي، وزاد هذا المعدل في القطاعات غير الزراعية إلى 15.8 بالمئة في الفترة من 15.4 بالمئة قبل شهر، وفقا لمعهد الإحصاء التركي.

وانخفض معدل البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 13.1بالمئة من 13.2 بالمئة قبل شهر، حسبما ذكرت “رويترز”.

وتتهم المعارضة التركية حكومة أردوغان بالتلاعب بالأرقام وإخفاء الأعداد الحقيقية للعاطلين عن العمل، لا سيما أن تقارير مؤسسة التشغيل التركية أظهرت أرقاما أعلى بكثير من الأرقام التي كشفها معهد الإحصاء.

ويعاني الاقتصاد التركي خلال الفترة الأخيرة أزمات عدة، أبرزها ارتفاع معدلي البطالة والتضخم، إضافة إلى انخفاض قيمة العملة المحلية “الليرة” وتراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.