«البترول» تجبر رؤساء تنفيذيين على الحجر المنزلي

قالت مصادر مطلعة، وفقاً لجريدة «القبس»، إن مؤسسة البترول الكويتية أجبرت عددا كبيرا من الرؤساء التنفيذيين ونوابهم والموظفين بالشركات النفطية التابعة للامتثال لقرار الحجر المنزلي الإجباري بعد ثبوت تواجدهم خارج البلاد خلال فترة الأعياد الوطنية ولم يمضِ على عودتهم 14 يوماً. وأشارت المصادر نفسها إلى انه كان هناك حالة من الاستياء لدى بعض العاملين بإحدى الشركات النفطية بخصوص عدم التزام رئيس تنفيذي لشركة تابعة بتنفيذ قرار وزارة الصحة بخصوص الحجر بعد عودته من إحدى الدول التي يخضع العائدين منها للحجر المنزلي.

وكان الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية اصدر أمس تعميماً بشأن التقيد ببيان ديوان الخدمة المدنية بشأن الخاضعين للحجر الصحي الإلزامي.

وجاء بالتعميم انه على الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين كافة القادمين من الدول التي يتوجب عليها الحجر المؤسسي أو المنزلي مراجعة المركز الصحي الوقائي والتقيد بإتباع إجراءات وإرشادات الصحة الوقائية، والالتزام بتطبيق الحجر الصحي وذلك لمدة أسبوعين. مع الاستمرار في صرف المرتبات الشهرية كاملة لكل الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين المشمولين بكل أنواع الحجر الصحي الإلزامي وعدم تأثير هذا الحجر في الوضع الوظيفي للموظف من حيث تمتعه بكل حقوقه المالية والوظيفية كاملة. هذا مع قيام الموظفين العاملين الخاضعين للحجر الصحي المنزلي بممارسة أعمالهم الوظيفية من المنزل أثناء فترة الحجر.