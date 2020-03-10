بورصة دبي ترتفع بنسبة 5.38% بمستهل التعاملات{{{article.title}}}

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات اليوم، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 5.38% رابحاً 111.81 نقطة ليصل إلى مستوى مستوى 2190.73 نقطة، بعد تراجع حاد شهدته جلسة أمس نتيجة انخفاض أسعار النفط ومخاوف انتشار فيروس “كورونا”.
وارتفعت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع النقل بنسبة 9.31%، أعقبه قطاع الإستثمار بنسبة 7.22%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 6.47%، ثم قطاع السلع بنسبة 4.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 3.82%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.44%، ثم قطاع الإتصالات بنسبة 2.29%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.64%.
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