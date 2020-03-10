بورصة دبي ترتفع بنسبة 5.38% بمستهل التعاملات{{{article.title}}}

ارتفع المؤشر العام ل​سوق دبي المالي​، بمستهل تعاملات اليوم، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 5.38% رابحاً 111.81 نقطة ليصل إلى مستوى مستوى 2190.73 نقطة، بعد تراجع حاد شهدته جلسة أمس نتيجة انخفاض ​أسعار النفط​ ومخاوف انتشار فيروس “كورونا”.

وارتفعت 7 قطاعات ب​بورصة دبي​ على رأسها ​قطاع النقل​ بنسبة 9.31%، أعقبه قطاع الإستثمار بنسبة 7.22%، تلاه قطاع ​العقارات​ بنسبة 6.47%، ثم قطاع السلع بنسبة 4.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 3.82%، ثم ​قطاع التأمين​ بنسبة 2.44%، ثم ​قطاع الإتصالات​ بنسبة 2.29%، ثم ​قطاع الخدمات​ بنسبة 1.64%.