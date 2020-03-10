«الكيماويات البترولية»: نجاح صفقة الاستحواذ على 49 بالمئة من مصانع «اس.كي.سي» الكورية

أعلنت شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية اليوم الثلاثاء عن اتمامها بنجاح صفقة الاستحواذ على نسبة 49 بالمئة من مصانع شركة «اس.كي.سي» الكورية المتخصصة في صناعة البتروكيماويات.



وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم في بيان صادر عن «الكيماويات البترولية» ان هذا الاستحواذ يأتي تماشيا مع استراتيجية المؤسسة لتعزيز استثماراتها العالمية في مجال البتروكيماويات لاسيما ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيا المتقدمة.



واضاف هاشم أن هذه الشراكة تستهدف أيضا نقل هذه الخبرات إلى المشاريع داخل الكويت مستقبلا.



من جانبه قال الرئيس التنفيذي ل «الكيماويات البترولية» مطلق العازمي ان هذه الشراكة مع الشركة الكورية تعتبر انطلاقة عالمية للشركة لتنويع محفظتها من المنتجات لتحقيق أفضل العوائد والحد من مخاطر تذبذب الأسعار وذلك تطبيقا لإستراتيجية الشركة 2040 للتوسع في البتروكيماويات عالميا.



وذكر العازمي ان هذا الانجاز تم بجهود الشباب الكويتي والخبرات التي يتمتع بها في قيادة المفاوضات وعملية الاستحواذ.



وتعد «إس.كي.سي» الكورية شركة عالمية رائدة في مجال الكيماويات المتخصصة إذ تمتلك أصولا تقدر بنحو 5ر3 مليار دولار وتحتل المركز الأول في منتج البروبيلين أوكسايد ومنتج البروبيلين جلايكول في كوريا كما تقوم بتصدير منتجاتها لنحو 60 دولة.



ودخلت «الكيماويات البترولية» السوق الكوري عام 2016 تطبيقا لاستراتيجيتها للتوسع في البتروكيماويات من خلال الأسواق الواعدة ذات العائد المرتفع حيث تمتلك نسبة 25 بالمئة من شركة «اس.كي.أدفانسد» الكورية لإنتاج 600 الف طن متري سنويا من البروبيلين.