بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 4.6 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع المؤشر العام 6ر4 نقطة ليبلغ مستوى 4ر4854 نقطة بنسبة 10ر0 في المئة.



وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر296 مليون سهم تمت من خلال 20542 صفقة نقدية بقيمة 6ر83 مليون دينار كويتي «نحو 2ر284 مليون دولار أمريكي».



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4ر17 نقطة ليصل إلى مستوى 55ر4227 نقطة بنسبة 41ر0 في المئة عبر كمية اسهم بلغت 137 مليون سهم تمت عبر 3841 صفقة نقدية بقيمة خمسة ملايين دينار «نحو 17 مليون دولار».



وارتفع مؤشر السوق الاول 6ر15 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر5174 نقطة بنسبة 30ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر159 مليون سهم تمت عبر 16701 صفقة بقيمة 5ر78 مليون دينار «نحو 9ر266 مليون دولار».



كما ارتفع مؤشر «رئيسي 50» نحو 7ر33 نقطة ليصل إلى مستوى 4212 نقطة بنسبة 79ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر119 مليون سهم تمت عبر 3089 صفقة نقدية بقيمة 5ر4 مليون دينار «نحو 3ر15 مليون دولار».



وكانت شركات «المدينة» و«وربة كبيتل» و«الانظمة» و«منشآت» و«ثريا» الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم «بيتك» و«المستثمرون» و«وطني» و«اهلي متحد» و«المدينة» الأكثر تداولا فيما كانت شركات «العيد» و«اريد» و«اسمنت خليج» و«الرابطة» و«انجازات» الأكثر انخفاضا.