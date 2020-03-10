«التجارة»: 119 ألف دينار رسوم وسم 2 طن معادن ثمينة في فبراير الماضي

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الثلاثاء أن اجمالي وزن المعادن الثمينة الموسومة خلال شهر فبراير الماضي بلغ نحو 2 طن وقد حصلت عنها رسوما تقدر بنحو 119 ألف دينار كويتي «نحو 390 ألف دولار أمريكي».



وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن وزن الذهب المحلي والخارجي الموسوم بلغ نحو 4ر1 طن حصلت عنها رسوما بقيمة 6ر69 ألف دينار «نحو 227 ألف دولار» مبينة أن وزن الذهب المحلي بلغ 659 كيلو غراما و733 كيلو غراما للخارجي.



وأفادت أن إدارة المعادن الثمينة بالوزارة أصدرت 318 كشفا حول المشغولات للتخليص ومطابقة البيان الجمركي فضلا عن 207 شهادات للسبائك والماركات والمعادن المعفاة من الختم تم تحصيل رسوم عنها بلغت نحو 19 ألف دينار «نحو 62 ألف دولار».



وأوضحت أن الإدارة قامت بفحص 1487 عينة تم إدخالها إلى الفحص كما أنجزت معاملتين لإعادة تحليل 635 كيلو غراما تم تحصيل رسوما عنها بلغت 63 دينارا «نحو 205 دولارات».