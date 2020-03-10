بورصة فلسطين تغلق على إنخفاض بنسبة 0.61% عند 523.99 نقطة{{{article.title}}}

10 مارس، 2020
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أغلقت ​بورصة فلسطين​ على إنخفاض بنسبة 0.61% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 523.99 نقطة، وتصدر سهم “بنك القدس” قائمة أكبر الرابحين حيث ارتفع بنسبة 2.72%، بينما كان سهم “Jerusalem Pharmaceuticals” أكبر الخاسرين إذ تراجع بنسبة 3.85%.

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