شوكان: لا عوائق قانونية أمام الشركات الأميركية بالسودان

أكد القائم بأعمال السفارة الأميركية في السودان، برايان شوكان، الثلاثاء، عدم وجود عوائق قانونية تواجه دخول الشركات الأميركية السودان بعد رفع الحظر الأميركي.

وبحث وزير الطاقة والتعدين السوداني، عادل إبراهيم، لدى لقائه بشوكان ومساعده التعاون المشترك بين السودان والولايات المتحدة في مجال الطاقة والتعدين، والقضايا الاقتصادية في قطاعات الطاقة الكهرباء والنفط والتعدين.

وذكر بيان صادر عن وزارة الطاقة والتعدين أن الطرفين اتفقا على بذل مزيد من الجهود والتنسيق لجذب القطاع الخاص الأميركي للاستثمار في السودان عبر الشراكات الذكية.

واستعرض الوزير الإصلاحات ومراجعة التشريعات والاتفاقيات، خصوصا المتعلقة بالتعدين وأسس الشفافية وتطبيق القوانين حتى تكون جاذبة للشركات العالمية.

ولا يزال إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب يردع الكثير من المستثمرين الأجانب والبنوك عن القيام بأنشطة في السودان، وتمنع واشنطن التمويل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لحين رفع البلاد من تلك القائمة.

وبحث وزير الطاقة والتعدين السوداني، عادل إبراهيم، لدى لقائه بشوكان ومساعده التعاون المشترك بين السودان والولايات المتحدة في مجال الطاقة والتعدين، والقضايا الاقتصادية في قطاعات الطاقة الكهرباء والنفط والتعدين.

وذكر بيان صادر عن وزارة الطاقة والتعدين أن الطرفين اتفقا على بذل مزيد من الجهود والتنسيق لجذب القطاع الخاص الأميركي للاستثمار في السودان عبر الشراكات الذكية.

واستعرض الوزير الإصلاحات ومراجعة التشريعات والاتفاقيات، خصوصا المتعلقة بالتعدين وأسس الشفافية وتطبيق القوانين حتى تكون جاذبة للشركات العالمية.

ولا يزال إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب يردع الكثير من المستثمرين الأجانب والبنوك عن القيام بأنشطة في السودان، وتمنع واشنطن التمويل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لحين رفع البلاد من تلك القائمة.