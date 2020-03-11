‫ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت عند الافتتاح‬

‫شهدت مؤشرات بورصة الكويت ارتفاعا في مؤشراتها خلال بداية تعاملاتها اليوم الاربعاء في تمام الساعة 05ر9 صباحا حيث ارتفع المؤشر العام 6ر104 نقطة ليبلغ مستوى 19ر4960 نقطة بنسبة 18ر2 في المئة.‬



‫وبلغت كميات تداولات المؤشر 2ر5 مليون سهم تمت من خلال 327 صفقة نقدية بقيمة 5ر1 مليون دينار كويتي «نحو 1ر5 مليون دولار أمريكي».‬



‫وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 3ر9 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر4236 نقطة بنسبة 22ر0 في المئة عبر كمية أسهم بلغت 8ر1 مليون سهم تمت عبر 90 صفقة نقدية بقيمة 100 ألف دينار «نحو 340 ألف دولار».‬



‫كما ارتفع مؤشر السوق الأول 4ر161 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر5335 نقطة بنسبة 17ر3 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر4 مليون سهم تمت عبر 295 صفقة بقيمة 7ر1 مليون دينار «نحو 7ر5 مليون دولار».‬



‫وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» نحو 5ر16 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4228 نقطة بنسبة 39ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر1 مليون سهم تمت عبر 84 صفقة نقدية بقيمة 102 ألف دينار «نحو 8ر346 ألف دولار».‬