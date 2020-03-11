‫سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.24 دولار‬

‫ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 24ر1 دولار ليبلغ 50ر35 دولار في تداولات يوم امس الثلاثاء مقابل 26ر34 دولار في تداولات يوم امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.‬



‫وعالميا قفزت أسعار النفط أكثر من 8 بالمئة امس الثلاثاء مرتدة عن أكبر خسارة يومية لها في حوالي 30 عاما والتي منيت بها في جلسة الاثنين مع اقبال المتعاملين على الشراء وسط تفاؤل بتحفيز اقتصادي محتمل وخفض منتجين أمريكيين الانفاق في تحرك قد يقلص الانتاج.‬



‫وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امس الاثنين بخطوات كبرى لحماية أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» في حين قالت الحكومة اليابانية إنها تخطط لإنفاق أكثر من 4 مليارات دولار في حزمة ثانية تتضمن خطوات للتصدي للفيروس.‬



‫وعمق منتجو النفط الصخري الأمريكيون بما في ذلك «أوكسيدنتال بتروليوم قروب» تخفيضات في الانفاق قد تخفض الانتاج.‬



‫وبعد هبوطها حوالي 25 في المئة يوم امس الاول تعافت أسعار النفط امس الثلاثاء على غرار الأسهم والأسواق المالية الأخرى.‬



‫وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول امس مرتفعة 86ر2 دولار أو 3ر8 بالمئة لتسجل عند التسوية 22ر37 دولار للبرميل.‬



‫وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 23ر3 دولار أو 4ر10 بالمئة إلى 36ر34 دولار للبرميل.‬