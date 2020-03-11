بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 50.18 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاربعاء على ارتفاع المؤشر العام 18ر50 نقطة ليبلغ مستوى 6ر4904 نقطة بنسبة 03ر1 في المئة.



وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر200 مليون سهم تمت من خلال 12896 صفقة نقدية بقيمة 7ر51 مليون دينار كويتي «نحو 7ر175 مليون دولار أمريكي».



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر6 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر4234 نقطة بنسبة 16ر0 في المئة عبر كمية اسهم بلغت 18ر93 مليون سهم تمت عبر 2979 صفقة نقدية بقيمة 8ر4 مليون دينار «نحو 3ر16 مليون دولار».



وارتفع مؤشر السوق الاول 8ر71 نقطة ليصل إلى مستوى 15ر5246 نقطة بنسبة 39ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 12ر107 مليون سهم تمت عبر 9917 صفقة بقيمة 9ر46 مليون دينار «نحو 4ر159 مليون دولار».



كما ارتفع مؤشر «رئيسي 50» نحو 16ر30 نقطة ليصل إلى مستوى 17ر4242 نقطة بنسبة 72ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر84 مليون سهم تمت عبر 2516 صفقة نقدية بقيمة 4ر4 مليون دينار «نحو 9ر14 مليون دولار».



وكانت شركات «كامكو» و«ايفا» و«تنظيف» و«أعيان» و«المتكاملة» الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم «المستثمرون» و«وطني» و«بيتك» و«اهلي متحد» و«المدينة» الأكثر تداولا فيما كانت شركات «المدينة» و«بيان» و«الهلال» و«استهلاكية» و«تجارة» الأكثر انخفاضا.